Patrik Schick, attaccente di proprietà della Roma, in prestito al Lipsia, ha parlato del suo futuro alla trasmissione tedesca MDR: "Spero di restare qui”. Il direttore sportivo del club tedesco Krösche ha invece detto: “Si è adattato perfettamente qui e questo è anche il posto perfetto per lui. Con il nostro stile di gioco è in una situazione in cui può sfruttare al massimo i suoi punti di forza”.