L'allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa della situazione di Alexis Sanchez, seguito dalla Roma e possibile partente: "E' un professionista, lavora duro ogni giorno - spiega l'allenatore - non è vero che è stato inserito nella squadra riserve. E' un grande giocatore e fa parte del gruppo, ha bisogno di un po' di riposo ma è quasi pronto. Non abbiamo molti attaccanti, per questo potrebbe giocare più di quanto si possa pensare".