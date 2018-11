Il primo gol in serie A è arrivato pochi giorni contro il Frosinone, ma per chi non lo sapesse Uçan (oggi all'Empoli) ha giocato per due stagioni con la maglia della Roma. “Non è stata una scelta sbagliata quella di andare a Roma – le parole del turco a Futbol Arena -. Sabatini mi ha voluto tanto e potevo giocare in campionato, Coppa Italia e Champions League”. In realtà i problemi muscolari agli adduttori e un ambientamento complicato in Italia (anche per le difficoltà con la lingua), ne frenarono subito gli entusiasmi: solo quattro presenze in Serie A il primo anno (e un assist per De Rossi contro il Cesena), per un totale di 165′. “Dopo il primo anno ho pensato che mi avrebbero fatto ritornare, invece ho giocato poco – continua Uçan –.Il secondo anno non andò meglio. “Non voglio dirlo, ma se fossi andato via al mio secondo anno a Roma, tutto sarebbe stato diverso. È arrivato Paredes, giocavamo nello stesso ruolo: lui ha giocato ed è cresciuto, così poi sono tornato in Turchia.Sono stato con grandi giocatori in quei due anni e ho imparato tante cose: a livello calcistico, però, è come se avessi perso due anni”.Chi di certo non sta perdendo tempo è Cengiz Under. Dall’esplosione dello scorso gennaio non si è più fermato, attirando l’interesse di tutte le big del calcio europeo, soprattutto in Inghilterra dove Arsenal, Tottenham, Liverpool e City spingono: “Parlo spesso con con lui, sta andando bene. Deve fare più gol e assist che può.