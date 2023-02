Dopo il trasferimento in prestito con diritto di riscatto al Bournemouth, Matias Viña è ripartito dalla Premier League e ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK: "Mi ha sorpreso in positivo la competitività tra la nostra squadra, che è in una posizione difficile, e una squadra del Brighton che è molto in alto in classifica. La verità è che le partite sono molto equilibrate. Negli altri campionati in cui ho giocato, le partite non sono così equilibrate. La posizione in classifica in genere determina il risultato della partita. Ma da quello che ho visto, la nostra squadra sembra molto buona, molto intensa".



FUTURO - "Mi sono sentito molto bene nei giorni in cui sono stato qui e la città mi piace molto. Voglio solo cercare di aiutare il club a uscire da questa situazione. Se questo è possibile, ovviamente sarei disposto a rimanere".