Granit Xhaka, centrocampista dell'Arsenal, obiettivo di mercato della Roma, parla dal ritiro della Svizzera: "Questa la Svizzera migliore dal 2011? È difficile dirlo, ogni squadra aveva le sue qualità. Ma sono convinto che ci siamo sviluppati in modo significativo nel tempo. Personalmente associo esperienze costantemente positive agli ultimi 10 anni Nati. Certamente ci sono stati momenti deludenti nei tornei più importanti, dove siamo stati in parte scontenti. Ma per il resto sono molto contento del mio tempo con questa grande squadra e sono convinto che lo sviluppo di questa squadra non sia ancora finito".



PROBLEMI IN PREMIER - "C’erano sicuramente una serie di problemi che non sono andati in modo ottimale. Ma ora non ha senso guardare indietro".



FUTURO AL BASILEA? - "Chiudere al Basilea? Sì, è incredibile come vola il tempo. Ora ho quasi 29 anni (ride). Ma mi sento ancora giovane, ancora in forma e affamato, e voglio continuare a giocare a calcio ai massimi livelli. Ed è certamente un sogno per me e Tauli giocare di nuovo insieme all’FC Basel, anche se solo per un minuto o per una partita. Ma mi piacerebbe vincere un altro titolo con l’FCB. Un ritorno ora? Al momento non ci sto pensando. Voglio solo offrire un calcio di alta qualità con la nostra squadra di punta qui e ora e soprattutto all’Euro".