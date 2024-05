Roma, senza Champions addio David: per l'attacco spunta Pavlidis

Getty

I soldi della Champions sono sfumati. La vittoria dell'Atalanta e la sconfitta del Bologna hanno decretato la qualificazione in Europa League della Roma che ora vedrà ridotto anche il budget sul mercato. Quasi impossibile, infatti, ad arrivare ai sogniper l'attacco ora si profila un casting che non faccia rimpiangeree riporti il club a superare quota 63 punti. Un punteggio che non cambia dal 2021 e che ha portato solo a sesti posti.Detto che non faranno ritorno a lungo sia Belotti che Shomurodov, va analizzato anche il futuro diche di certo non potrà fare il titolare nella Roma del futuro e per il quale verranno vagliate eventuali offerte in entrate. Al passo d'addio anche Azmoun e ZalewskiL'argentino potrebbe restare anche senza Champions ma bisognerà valutare la sua continuità fisica. Baldanzi il prossimo anno troverà maggiore spazio ma potrebbe non bastare.

Ghisolfi e De Rossi hanno una serie di nomi che andranno valutati. Tra di loro c'è anche Vangelis. Il prezzo è alla portata: 15 milioni. Ma ovviamente non offre le garanzie che dava Lukaku. In Francia piace anchedel Rennes mentre è stato messo in secondo pianodel Braga, proposto dal clan Ramadani negli scorsi giorni. Difficile invece convincereche si libera per 12 milioni ma vorrebbe continuare a giocare la Champions. Ma i problemi riguardano anche le fasce dove De Rossi vorrebbe giocatori in grado di creare superiorità numerica.