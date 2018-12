E’ questo il sunto fatto da Pallotta a Monchi nell’incontro di Boston come ha riportato anche oggi La Repubblica. In pratica se la Roma non dovesse arrivare tra le prime quattro e incassare quindi il prezioso bottino qualificazione,Il che vuol dire una campagna di mercato improntata soprattutto sulle grandi cessioni e sulla promozione dei tanti giovani in rosa. Ma chi rischia seriamente di partire dopo Salah, Paredes, Rudiger, Nainggolan, Strootman ed Alisson?L’ultimo vero top player con una valutazione superiore ai 35 milioni è il greco. L’età (27 anni) e il rendimento positivo pure in questa stagione disastrosa, infatti, lo mettono tra i giocatori a serio rischio partenza.che non è stata ancora ritoccata verso l’alto nonostante la volontà del difensore. Già un anno e mezzo fa il greco fu vicinissimo alla cessione allo Zenit, e ora per lui sono in fila. Si tratterebbe di una bella plusvalenza visto che è arrivato nel 2014 a poco più di 13 milioni.Nella lista delle cessioni il nome del turco compare in cima. Il basso ingaggio (1 milione) e la crescita improvvisa per un 21 enne rappresentano una ghiotta occasione per le big d’Europa. Dopo aver rifiutato 35 milioni dall’Arsenal la scorsa estate, ora Monchi è pronto a ricevereper incassare una bella somma e una plusvalenza in pieno stile Pallotta. In ordine di fila ci sono:Altra clausola pericolosa. Il centrocampista esploso quest’anno sulla trequarti costa meno di 30 milioni e nonostante la fede romanista (che lo ha portato a dire no a Milan e Chelsea nell’ultima finestra di mercato) stavolta potrebbe essere “costretto” a partire.e la Premier ha sempre affascinato Lorenzo. Occhio però pure allo sgarbo Juventus in stile Pjanic.La grande occasione per monetizzare dalla cessione del bosniaco è arrivata esattamente un anno fa. Ma l’attaccante ha detto no al Chelsea, per fortuna della Roma visto il cammino in Champions. Difficilmente qualcuno ribusserà alle porte di Trigoria con una valigetta piena di 30 milioni. Ma in Inghilterrae riporterebbe volentieri Dzeko in Premier League magari in uno scambio con Arnautovic più una somma di 10-15 milioni a favore dei giallorossi.