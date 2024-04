Roma senza N'Dicka al derby: squalificato contro la Lazio

Brutta notizia per lae per, si riducono le scelte in difesa in vista del derby:- Il difensore centrale ivoriano classe '99, colonna portante della retroguardia giallorossa, ha rimediato l'ammonizione all'11' della sfida contro il Lecce al Via del Mare, 30esima giornata di Serie A, per un vistoso fallo suUn giallo pesante, perché l'ex Eintracht Francoforte era diffidato e scatterà dunque la squalifica.- Ad aggravare l'assenza, il fatto che il prossimo impegno di campionato della Roma non sia una partita qualunque: la squadra di De Rossi affronterà infatti la Lazio di Igor Tudor, un derby che costituisce uno scontro cruciale nella lotta europea. Un derby da affrontare senza un pezzo fondamentale come N'Dicka.

- Prima della partita di Lecce, in questa stagione N'Dicka aveva collezionato 26 presenze in tutte le competizioni con la Roma.