Alla Spal ha sorpreso tutti, ancora un anno di rendimento altissimo (infortuni permettendo). E adesso Alex Meret vede il mercato muoversi attorno a sé; sì, perché il portiere classe 1997 di proprietà dell'Udinese piace a tanti club, non c'è solo la Fiorentina in corsa sul numero uno del futuro. Da qualche giorno, una Roma letteralmente scatenata sul mercato ha preso informazioni anche su di lui in maniera molto seria.



ASSALTO E STRATEGIA - Con Marcano e Coric già presi, una trattativa in piedi per Kluivert e Cristante sempre più vicino, Monchi si è fiondato anche sul portiere friulano. L'Udinese vorrebbe tenerlo almeno per un anno, ma sa bene che in presenza di un'offerta adeguato converrebbe a tutti lasciar partire Meret. E la Roma spinge: l'addio di Skorupski impone l'acquisto di un secondo portiere, l'idea è di investire su un numero dodici di livello e Meret può crescere alle spalle di Alisson per diventarne l'erede nei prossimi anni. Per questo Monchi vorrebbe prenderlo subito, sapendo che se poi il brasiliano dovesse partire in caso di mega offerta, Meret darebbe anche garanzie immediate per non farsi trovare impreparati. La Roma preme sull'acceleratore, adesso tratta anche Alex Meret...