Con due gol segnati nelle prime due partite giocate in Serie A, Sergio Oliveira aveva impressionato tutti. Non solo la Roma, che a gennaio aveva deciso di affidarsi alla sua qualità e alla sua esperienza per regalare un tassello in più al centrocampo di José Mourinho, con un prestito con diritto di riscatto dopo una lunga trattativa. Visto quell'impatto, la conferma a fine stagione in giallorosso sembrava scontata. Ora, però, tutto è in discussione.



L'AMMISSIONE - Tiago Pinto e i suoi collaboratori, infatti, stanno cercando un altro giocatore da schierare davanti alla difesa, un regista forte fisicamente, il tipo di mediano che lo Special One vuole. E potrebbe quindi essere sacrificato il classe '92. "Ho un contratto con il Porto - ha ammesso Oliveira nelle scorse ore - e ora vado a riposare e a ricaricare le batterie". Dopo il riposo sarà il momento delle scelte: la Roma la sua la sta facendo.