Appena arrivato in giallorosso, Sergio Oliveira si è presentato con un gol su rigore al debutto con la maglia della Roma: "L'importante era vincere e ci siamo riusciti, in casa. Peccato che ci fossero pochi spettatori a causa del Covid, ma siamo felici per i tre punti e adesso pensiamo già alla prossima partita - ha detto a Dazn - Il rigore? Pellegrini era il primo rigorista, poi ha avuto un problema nella rifinitura. Eravamo d'accordo che io sarei stata la seconda scelta, così ho preso il pallone e ho segnato; quello che conta però è la vittoria della squadra. La qualificazione in Champions? Adesso, come detto, dobbiamo pensare una gara alla volta".