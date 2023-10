Roma-Servette 4-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 22' Lukaku, 46' e 59' Belotti, 52' Pellegrini.



Ammoniti: Mazikou (S).



ROMA: Svilar; Mancini (64' Karsdorp), Cristante, Ndicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar (46' Pellegrini), El Shaarawy; Lukaku (64' Zalewski), Belotti.



All.: Mourinho (squalificato, in panchina Foti).



SERVETTE: Frick; Tsunemoto, Vouilloz, Severin, Mazikou; Stevanovic, Antunes (64' Cognat), Ondoua, Kutesa (64' Bolla); Crivelli (64' Guillemenot), Bedia.



All.: Weiler.



Arbitro: Pajac.