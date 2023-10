La Roma torna in campo per la seconda giornata dei gironi Europa League e affronterà in casa il Servette (calcio d'inizio a partire dalle 21 allo stadio Olimpico di Roma) per cementare il suo primo posto nel girone. Dopo la vittoria contro lo Sheriff marcata Romelu Lukaku, José Mourinho è chiamato a confermare sul campo che il momento negativo è alle spalle e che la vittoria col Frosinone non è stata casualità.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Roma-Servette, calcio d'inizio alle 21 di giovedì 5 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa sia da Sky Sport che la trasmetterà sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), sia da Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile tramite le app DAZN, Sky Go e NOW.



LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2) - Svilar; Mancini, Cristante, N'dicka; Karsdorp, Bove, Aouar, Paredes, Celik; Lukaku, Belotti. All. Mourinho.

SERVETTE (4-4-2) - Mall; Tsunemoto, Severin, Vouilloz, Mazikou; Stevanovic, Cognat, Douline, Antunes; Guillemenot, Bedia. All. Weiler.