Qualche brivido iniziale, poi prende possesso dell’area con personalità tra uscite alto e un lavoro raffinato coi piediUso corpo ed esperienza nel primo quarto d’ora di difficoltà. Poi l’avversario si allontana da lui quasi spaventato. (64’ Karsdorp 6: cerca un po’ di gloria)Ancora straordinari, e subito un buco su Bedia che rischia di gelare l’Olimpico. Poi si rimette a fare il faroMeno sbavature e più personalità rispetto al solito. Ma l’avversario era davvero poca roba per brindare a una rinascitaLo avevamo lasciato frastornato da Leao, lo ritroviamo uomo assist e terzino attento sulle ripartenze svizzere. Due palle gol e una candidatura per il futuro.Inizia perdendo palloni, ma non è il tipo che molla. Se li va a riprendere e copre le spalle di Pellegrini e Paredes nella ripresa (77’ D’Alessio sv: esordio assoluto)Un tiro sbucciato e due buchi nel primo quarto d’ora facevano temere il peggio. Invece Leo si rialza subito e mette pure sulla testa di Belotti la palla del pokerProva a portare qualità e verticalità per la coppia di panzer, ma lo fa con eccessiva precipitosità. Mou non gradisce, e lo cambia. (46’ Pellegrini 7: un quarto d’ora di fuoco con assist e gol prima dell’infortunio. Dal 59’ Pagano 6: ha fame, ma pure qualità)Primo tempo da spettatore inatteso, poi si accende nella ripresa e innesca il gol di Belotti e altre iniziative. Poteva osare di più in zona gol in queste notti quiUn cuore grande così. Fa segnare Lukaku, si prende calci e sudore. Poi passa alla cassa e segna una doppietta da Gallo di coppa. Come si fa a non volergli bene?: Segna pure quando dorme. Sporca una palla e la mette alle spalle del Servette che può solo contrastarlo coi pensieri. Fisicamente tira su la squadra, moralmente pure. (64’ Zalewski 6: deve recuperare terreno)MOURINHO 7:scende e bastano un cambio e due paroline. La Roma annienta il Servette e si prende la testa del girone