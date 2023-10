Vigilia europea per la Roma che domani affronterà il Servette. Mourinho dovrà rinunciare ancora una volta a Smalling e Llorente. Entrambi assenti nella rifinitura di questa mattina. "Un miracolo averli a Cagliari", queste erano state le parole del mister dopo il match col Frosinone. C'è Paulo Dybala che però non partirà dal 1'. Possibile turno di riposo anche per Lukaku. In attacco pronta la coppia Belotti-El Shaarawy. Ancora ai box Renato Sanches che tornerà dopo la sosta.