La Roma non ha ancora scelto il direttore sportivo per la prossima stagione. I lavori di costruzione per la squadra del prossimo anno continuano a restare in mano a Ricky Massara. L’obiettivo sarà, in ogni caso, rinforzare la difesa. Ecco perché Dejan Lovren può diventare un’occasione da non lasciarsi scappare in caso di addio di Kostas Manolas. Come riporta il Daily Mirror, il difensore croato sarebbe vicino all’addio al Liverpool dopo una stagione da gregario. Su di lui ci sarebbero anche Milan e Napoli.