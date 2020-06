Roma e Milan potrebbero pescare in Sudamerica per il prossimo calciomercato. Secondo quanto riporta Lance l’ecuadoriano Jackson Porozo, ormai in rotta con il Santos, sarebbe entrato nel mirino delle due società italiane. Il difensore già nel giro della nazionale è approdato in Brasile nell’estate del 2018 ma prossimamente potrebbe andare incontro al salto importante nel calcio europeo. A confermarlo è lo stesso agente del classe 2000, Ulisses Jorge, che sulla questione si è espresso così: “Abbiamo due proposte dall’Europa. Il giocatore non desidera più proseguire con il Santos e cercheremo solo il meglio per lui“