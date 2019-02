Obiettivo in ottica futura per la Roma, che pensa a Bereszynski per rinforzare le fasce. Il terzino destro della Sampdoria è pronto al salto di qualità e, come riporta Il Secolo XIX, proprio i giallorossi nelle scorse settimane si sarebbero fatti sotto per sondare il terreno. Su di lui da tempo c’è anche il Napoli, pronto a sostituire il partente Hysaj.