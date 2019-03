Dieci giornate e poi sarà tempo di rivoluzione in casa Roma. Il reparto da ritoccare maggiormente sarà sicuramente la difesa: come riporta il tabloid britannico Daily Mail, i giallorossi sono da sulle tracce di Guillermo Maripan, centrale difensivo dell’Alaves già accostato alla società di Trigoria nel corso dell’ultimo mercato invernale. Anche il West Ham è interessato al calciatore cileno classe 1994, ma, secondo il quotidiano inglese, la Roma sarebbe in vantaggio sul club londinese per aver già instaurato da tempo i contatti con l’Alaves