Nome nuovo per la Roma: dalla Francia rimbalzano voci di un interessamento dei giallorossi per Djordje Mihailovic, trequartista classe '98 del Montreal. Il giocatore, statunitense di origini serbe, ha totalizzato uno score di 4 gol e 14 assist nelle 35 presenze della scorsa stagione in MLS ed è seguito da mezza Europa. In Italia piace anche a Bologna e Atalanta, e anche Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Everton, Newcastle, Leeds e Nizza - oltre ad altri 2 club francesi - hanno manifestato interesse per il giocatore. Con il contratto in scadenza a dicembre 2023, il Montreal non si priverebbe del giocatore per meno di 8 milioni di euro.