Non c’è solo la Roma su Arkadiusz Milik. Il centravanti del Napoli, in scadenza di contratto con il club partenopeo, piace alla Fiorentina, che non riesce a sbloccare la trattavi per Milik: come scrive il Corriere dello Sport, la Viola prova il colpo. E al Napoli piace sempre Castrovilli…