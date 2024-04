Roma, sfida con l'Atalanta per Ouedraogo

59 minuti fa

1

In attesa della sfida al Milan, la Roma comincia a muovere i primi passi sul mercato. Come riportato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutschland, il club giallorosso sarebbe in corsa insieme a Lipsia, Eintracht e Atalanta per il diciassettenne centrocampista tedesco dello Schalke 04, Assane Ouedraogo. Tuttavia, in vantaggio sul giocatore ci sarebbe il Bayern Monaco che gli ha già offerto un contratto fino al 2029 che il ragazzo starebbe ancora valutando.