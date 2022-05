La festa è appena cominciata. Dopo le esultanze a Tirana, all'Olimpico, a Trigoria e in tutte le piazze di Roma oggi tocca alla sfilata col pullman con sopra Mourinho e la squadra nella capitale. Si partirà dalla Regione Lazio sulla Cristoforo Colombo per arrivare fino a Circo Massimo e Colosseo. In una cornice suggestiva. Da definire solo orario: alle 16 o alle 18. Più probabile la seconda ipotesi. In serata dopo la sfilata previste diverse feste nei vari rioni di Roma. Proprio come ai tempi dello scudetto. Previste almeno 500 mila persone.