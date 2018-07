Dopo la partita amichevole tra Porto e Newcastle è intervenuto il centrocampista dei 'draghi' Hector Herrera, il cui nome spesso è stato accostato alla Roma, il quale ha affermato: "Me ne andrò se non mi vogliono qui o se decidono che vogliono vendermi". Inoltre, secondo quanto riferito dai media portoghesi, il giocatore messicano ha tutta la fiducia del proprio allenatore Sérgio Conceição il quale lo reputa come una pedina importante per la squadra. Dalle parole del mediano sembra evidente come presto entrerà in trattativa col club per il prolungamento del contratto in scadenza nel giugno 2019.