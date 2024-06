DeFodi Images via Getty Images

Roma, sfuma Koné: il canadese ha detto sì al Marsiglia

56 minuti fa

1

Sfuma Ismael Koné per la Roma. Il canadese classe 2002 sembrava il box-to-box perfetto per Daniele De Rossi. Ma pure per De Zerbi. il giovane del Watford passerà infatti al Marsiglia e firmerà il suo nuovo contratto fino al 2029 nei prossimi giorni. Tutto fatto, l'accordo è già stato chiuso tra gli inglesi e la squadra di De Zerbi, che verserà nelle loro casse 12.5 milioni di euro più bonus.