La Roma nei giorni scorsi aveva avviato i contatti per Fabijan Krivak. I giallorossi erano pronti ad investire 3 milioni di euro per il talento croato. Il giocatore, però, ha deciso di rinnovare il contratto con la Lokomotiv Zagabria fino al 2026 e il club lo ha blindato. Il gm portoghese potrebbe provare un nuovo assalto nel mercato di gennaio, ma dovrà alzare l'offerta poiché Krivak sta facendo molto bene in questo avvio di stagione. È un trequartista dinamico e fantasioso, che ricorda il primo Alen Halilovic.