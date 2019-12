Missione serba senza successo per la Roma, scrive “Il Tempo”. Negli ultimi giorni della sosta delle nazionali di fine novembre i dirigenti Fienga, Petrachi e Longo sono volati a Belgrado per cercare di chiudere la trattativa per Strahinja Pavlovic, senza riuscirci. Negli scorsi mesi gli occhi del club giallorosso si erano posati sul difensore del Partizan, che la scorsa estate è stato ad un passo dall’indossare la maglia della Lazio. Tare aveva infatti chiuso la trattativa e il giocatore, classe 2001, era anche sbarcato in Italia per le visite mediche, ma l’accordo è saltato all’ultimo in modo misterioso. La Roma, che sta valutando diversi giovani profili di centrali mancini (vedi anche Gvardiol della Dinamo Zagabria), a fine novembre ha provato ad affondare il colpo per Pavlovic con la dirigenza del Partizan, che poteva contare su un accordo già chiuso con il Monaco.