Sabtizer è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Un nuovo obiettivo che sfuma per la Roma a centrocampo dopo Frattesi. Ora il nome più gettonato è quello di Renato Sanches: il portoghese vive praticamente da separato in casa Psg. È partito per il ritiro in Giappone, convocato dal tecnico Luis Enrique, ma non lavora con il gruppo: ieri, mentre tutta la rosa era riunita in cerchio per ascoltare le indicazioni dell’allenatore spagnolo, Sanches lavorava da solo, in disparte.