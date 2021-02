Luis Castro, allenatore dello Shakhtar Donetsk, prossimo avversario della Roma in Europa League, parla del ritorno in Ucraina da avversario di Fonseca, ora sulla panchina giallorossa: "È mio amico, abbiamo lavorato insieme al Porto. Quando ha lasciato lo Shakhtar, l'ho sostituito. È un grande allenatore con una grande conoscenza e una grande qualità del calcio. Ma la partita non sarà contro Paulo Fonseca, ma contro la Roma. E anche Fonseca non giocherà contro Castro, ma contro lo Shakhtar. Entrambe le squadre avranno un chiaro desiderio di avanzare ai quarti di finale. Sarà una tappa molto "serrata" per entrambe le squadre, due incontri molto difficili, prima a Roma, poi a Kiev".