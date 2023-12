Due belle uscite e il resto del tempo a godersi il clime mite dell’Olimpico:Gioca basso per necessità, ma c’è poco da coprire. Prova qualche folataSe valessero gli straordinari sarebbe più ricco di Cr7. Dietro c’è pochissimo lavoro, prova a farsi valere in impostazioneVedi sopra, poco altro da aggiungere. (60’ Paredes 6: sgambata in vista di Bologna)Spreca subito un’occasione, come al derby. Poi a qualificazione compromessa frena molto le corseFrenato Sanches. Passeggia per il campo alla ricerca di una forma ancora lontana (60’ Pagano 6: mezz’ora tra i grandi, con buone intenzioni)Inedito da play, non se la cava per niente male. Recupera palloni e mostra una buona visione di giocoLa tecnica c’è, vedi il pallone innescato per il vantaggio. Però tocca troppo il pallone e in più si rifà male (1’st El Shaarawy 6,5: ha sempre voglia di fare bene): I segnali incoraggianti di domenica si ripetono con lo Sheriff. L’assist per Lukaku, il mezzo gol con Belotti e tante discese mature (84’ Mannini sv)Si scalda per Bologna con un gol dei suoi, da uno che ci crede sempre. Poi c’è poco da lottare (: un gol da commuoversi, il primo. Un lieto fine sul girone)Ha sempre fame, anche nei giorni in cui potrebbe non averne. Segna il 20° gol in 17 partite di Europa League e regala un sogno a Pisilli: Risposte agro dolci dai panchinari. La partita ha poco significato, soprattutto dopo il poker in 40 minuti dello Slavia. Ma la manovra cresce