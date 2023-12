Roma-Sheriff Tiraspol (calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su Dazn, Sky e Now) è una gara valevole per la sesta e ultima giornata nella fase a gironi di Europa League. Allo Stadio Olimpico arbitra il francese Brisard, assistito dai connazionali Danos e Drouet con Stinat quarto uomo, Millot e l'olandese Dieperink al Var.



IL PUNTO - I giallorossi sono secondi in classifica nel gruppo G con 10 punti, due in meno dello Slavia Praga, che stasera gioca in casa con gli svizzeri del Servette e ha una migliore differenza reti a parità di scontri diretti. Quindi molto probabilmente la Roma dovrà passare dallo spareggio contro una terza classificata della Champions League.



LE ULTIME - Mourinho non può contare sui vari Abraham, Smalling, Kumbulla, Spinazzola, Kristensen, Azmoun e Dybala. A centrocampo spazio per Aouar e Renato Sanches con Leandro Paredes, in vantaggio su Bova. In attacco Belotti è favorito su El Shaarawy per affiancare Lukaku.



PROBABILI FORMAZIONI



ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Renato Sanches, Leandro Paredes, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti. All. Mourinho.



SHERIFF (4-4-2): Koval; Apostolakis, Tovar, Artunduaga, Bueno; Ngom Mbekeli, Talal, Badolo, Joao Paulo; Ankeye, Ricardinho. All. Pylypcuk.