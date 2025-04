Roma, Shomurodov ancora decisivo dalla panchina: soltanto Lautaro e Pedro hanno segnato di più dalla stagione 2020/21

Getty Images

Dal possibile addio nel mercato invernale al premio di MVP nella partita tra, l’ennesima in cuiha fornito un’ottima prestazione. L’uzbeko si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nella squadra giallorossa e, oltre alla consueta generosità, ha aumentato la precisione sotto porta.. Shomurodov occupa la terza posizione in questa speciale classifica con 10 reti.All’Olimpico, la Juventus è riuscita a passare in vantaggio con un bellissimo destro al volo di Locatelli. Dopo un primo tempo poco brillante, Ranieri ha deciso di cambiare approccio all’inizio della ripresa, inserendo l’uzbeko al posto di Hummels.. Un goal che ha permesso alla Roma di conquistare un punto prezioso in vista del finale di stagione.

: il rendimento dell’ucraino cala quando viene lasciato troppo solo contro la difesa avversaria. Sulla possibilità di schierare entrambi gli attaccanti insieme dal primo minuto è, evidenziando un problema nella rosa giallorossa: "Ci devo pensare bene perché se devo togliere uno dei due poi non ho un altro centravanti in panchina. Però mai dire mai. Shomurodov merita di giocare sempre, ma anche quando entra a sorpresa la sua partita la fa sempre e questo mi rende molto soddisfatto".

La Roma sta iniziando a concentrarsi sul derby contro la Lazio, fondamentale per non perdere terreno dal quarto posto. All’andata i giallorossi si sono imposti 2-0 con le reti di Pellegrini e Saelemaekers., aiutando la squadra a gestire il risultato. Adesso spera di ricoprire un ruolo da protagonista.