La Roma ha svoltato ad Est, più precisamente verso l’Uzbekistan. Si avvicina infattiper il quale oggi c’è stato un summit a Roma tra gli agenti e la dirigenza giallorossa. L’attaccante, accostato anche alla Juve, sarebbe ben felice di coronare il sogno di essere guidato dal suo allenatore preferito e di andare a guadagnare il doppio di quanto percepisce ora: si parla di unIl Messi Uzbeko e Mourinho, infatti,, come testimonia il profilo Instagram dell'attaccante con una foto che li ritrae in un ristorante di Mosca. Un incontro organizzato dal suo agente Tkachenko. "Ho incontrato Mourinho a Mosca, era venuto a vedere l'hockey.Sotto il post del centravanti sono già moltissimi i commenti dei tifosi della Roma, che sembrano accoglierlo con particolare entusiasmo.Cosa manca per il matrimonio? L’accordo col Genoa che ha abbassato le pretese sui 16 milioni.ma cercherà di inserire nell’affare pure il cartellino di uno tra. Una condizione gradita ma non necessaria per Tiago Pinto che vuole regalare a Mourinho una doppia alternativa al centro dell’attacco e sulle fasce.