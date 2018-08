Kevin Strootman può lasciare la Roma. Sono ore caldissime sull'asse Roma-Marsiglia, dove lo aspetta l'ex allenatore giallorosso Rudi Garcia. La società giallorossa ha ricevuto l'offerta del Marsiglia da circa 23 milioni di euro di parte fissa più bonus per il centrocampista olandese. Dopo aver chiuso il colpo N'Zonzi, Strootman è entrato nella lista dei "sacrificabili" per il direttore sportivo Monchi e per Di Francesco. Il giocatore non ha ancora deciso se accettare o meno la proposta del Marsiglia e ha preso tempo per riflettere con la famiglia sull'offerta dei francesi. Anche la Roma attende un rilancio dell'OM per poter chiudere l'operazione a 30 milioni comprensiva di bonus.



MANCA IL SÌ DI STROOTMAN - In vista della sfida contro l'Atalanta di lunedì, è possibile che Di Francesco decida di non convocare l'olandese. Oggi alle 15 è prevista la conferenza stampa dell'allenatore, che in un senso o nell'altro può essere fondamentale per capire il futuro di Strootman. Il Marsiglia è vicino, ma lui non ha ancora detto sì definitivamente al trasferimento anche se nelle ultime ore sembra più possibilista.



KEVIN COME EDIN - La vicenda ricorda molto la situazione Dzeko che nel gennaio scorso fu a un passo dal Chelsea col benestare di Pallotta e Monchi. Poi però proprio il bosniaco chiuse le porte in faccia ai Blues. A determinare quel no fu soprattutto il volere della moglie Amra che non aveva alcuna intenzione di lasciare Roma. Lo stesso pensa la moglie di Strootman, ovvero Thara Pols che ha partorito appena 5 giorni fa e ama molto la capitale. L'olandese - tampinato in queste ore dal suo ex allenatore Rudi Garcia - però ha un carattere molto orgoglioso e quando ha saputo che la Roma era intenzionata a venderlo, ha deciso di non puntare i piedi. Basterà?