Roma, si allontana anche Soyuncu: principio di accordo tra Porto e Atletico

Si allontana anche Caglar Soyuncu, attualmente all'Atletico Madrid ma in cerca di una nuova sistemazione a causa del poco spazio concessogli da Simeone. Come riporta Relevo, c'è un principio d'accordo tra il club spagnolo e il Porto, inoltre il giocatore piace anche al Borussia Dortmund in cerca di un rinforzo per gennaio. La preferenza del nazionale turco resta quella di tornare in Premier, ma qualora non dovessero arrivare offerte convincenti è disposto a valutare le alternative che stanno bussando alla porta dei Colchoneros