Fare cassa entro il 30 giugno. Il mercato della Roma si aprirà con queste necessità e quindi con almeno due cessioni importanti. Oltre a Dzeko dovrebbe partire Manolas, ma si attendono offerte per Under. Il turco piace soprattutto in Premier dove potrebbe aprirsi un'asta tra Everton, Tottenham e Arsenal. La Roma chiede 45 milioni, ma si potrebbe chiudere anche con qualcosa in meno.