Rui Patricio è sempre più vicino alla porta della Roma. L'accordo tra il club di Trigoria e il Wolverhampton, proprietario del cartellino, sarebbe in dirittura d'arrivo, grazie anche ai buoni uffici del super agente Jorge Mendes: si può chiudere per 8 milioni comprensivi di bonus mentre per il giocatore è pronto un contratto triennale. Prima però si aspetta la fine dell'Europeo.