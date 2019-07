Si complica il sogno delle tre operazioni in entrata per la Roma: i giallorossi, infatti, puntano a Anderweireld per la difesa, a Suso per la trequarti e a Higuain per l'attacco. Petrachi, però, ha già speso 120 milioni con le operazioni Pau Lopez, Mancini, Spinazzola e Diawara, motivo per cui è difficile - ora - trova nuovi 100 milioni per finanziare le tre trattative. A riportarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.