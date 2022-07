Passo dopo passo, Wijnaldum si avvicina sempre di più alla Roma. I giallorossi stanno limando gli ultimi dettagli per portare l’olandese nella capitale, un affare che sembra ormai in dirittura d’arrivo.



ISRAELE - C’è ottimismo da entrambe le parti coinvolte. Campos e il Psg vogliono liberarsi di un giocatore che non rientra nei piani tecnici del neo allenatore Galtier, Mourinho e la Roma non vedono l’ora di rinforzare il centrocampo con un giocatore esperto, forte e dal sicuro rendimento. Impegnati stasera ad Haifa in un amichevole con il Tottenham, i giallorossi vedranno il Psg che è atterrato in queste ore a Tel Aviv (senza Wijnaldum).



ACCORDO - Cifre e formule dell’arrivo in Italia di Georginio sono ormai state già decise. Almeno per il primo anno a Roma del centrocampista, i parigini si sono detti disposti a pagare in parte il suo ingaggio. La formula poi è stata già trovata. Si tratterà di un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo dopo 30 presenze e la qualificazione in Champions.