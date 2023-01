Leonardo Spinazzola si ferma ancora. L'esterno sinistro, uscito ieri a fine primo tempo contro il Napoli, ha rimediato una lesione di primo grado al flessore sinistro. Uno stop che obbligherà l'azzurro ai box per 15 giorni e che non gli permetterà quindi di affrontare Cremonese (in coppa Italia), Empoli e Lecce. Probabile ritorno col Salisburgo.