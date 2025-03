Roma, si ferma Celik: lesione del tendine della coscia

Getty Images

L'esterno difensivo turco (che ha saltato la partita con l'Empoli (28esima giornata di Serie A) si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato il problema e non sarà a disposizione di Claudio Ranieri per i prossimi impegni, una situazione da valutare giornalmente per stabilire i tempi di recupero.- Per Celik si tratta di una. Le sue condizioni saranno da valutare giorno per giorno.

- Celik si era fatto male durante la partita contro il Como dello scorso 2 marzo, 27esima giornata di Serie A, abbandonando il campo al 74'. Gli esami effettuati dopo la gara avevano escluso lesioni muscolari e così il classe 1997 era poi regolarmente sceso in campo il 6 marzo contro l'Athletic Bilbao nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Ora il nuovo infortunio per Celik.