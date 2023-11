Dopo 9 anni e 14 partite consecutive, Romelu Lukaku va a secco in una partita di Europa League. Contro lo Slavia Praga, il belga non solo non è riuscito a segnare, ma nemmeno a tirare. L'incredibile sequenza era partita il 27 novembre 2014, quando l'ex centravanti dell'Inter vestiva la maglia dell'Everton.



TUTTI I 14 MATCH CONSECUTIVI A SEGNO



27 novembre 2014, Wolfsburg - Everton 0-2 (1 gol)

19 febbraio 2015, Young Boys - Everton 1-4 (3 gol)

26 febbraio 2015, Everton - Young Boys 3-1 (2 gol)

12 marzo 2015, Everton - Dinamo Kiev 2-1 (1 gol)

19 marzo 2015, Dinamo Kiev - Everton 5-2 (1 gol)



20 febbraio 2020, Ludogorets - Inter 0-2 (1 gol)

27 febbraio 2020, Inter - Ludogorets 2-1 (1 gol)

5 agosto 2020, Inter - Getafe 2-0 (1 gol)

10 agosto 2020, Inter - Leverkusen 2-1 (1 gol)

17 agosto 2020, Inter - Shakhtar 5-0 (2 gol)

21 agosto 2020, Siviglia - Inter 3-2 (1 gol)



21 settembre, Sheriff - Roma 1-2 (1 gol)

5 ottobre, Roma - Servette 4-0 (1 gol)

26 ottobre, Roma - Slavia Praga 2-0 (1 gol)