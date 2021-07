Dopo la giornata di riposo concessa ieri alla squadra da José Mourinho, la Roma è tornata oggi a Trigoria per una doppia seduta di allenamento a cui non hanno preso parte né Jordan Veretout, né Nicolò Zaniolo.



Il centrocampista francese, mentre già si stava allenando a parte, ha accusato un nuovo problema muscolare al quadricipite della coscia destra e servirà quindi ancora un po' di tempo per rivederlo nuovamente a disposizione di José Mourinho.



Il trequartista italiano, invece, ha chiesto e ottenuto un permesso personale. L'occasione è stata quella della nascita del figlio Tommaso con l'ex compagna Sara Scaperrotta che oggi ha partorito.