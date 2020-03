Smalling piace a mezza Premier, con in testa il Tottenham di Mourinho e l’Everton di Ancelotti. Però restare in giallorosso non dipenderà solo da Smalling, ma da come terminerà la stagione della Roma. Se la squadra si qualificasse per la Champions (4° posto o vittoria Europa League) il difensore inglese avrebbe molte possibilità di restare e il club di avvicinarsi ai 20 milioni richiesti dal Manchester, altrimenti tutto diventerebbe più complicato. Per questo le parti hanno deciso di temporeggiare.