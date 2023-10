La Roma è contenta del rendimento di Romelu Lukaku, il giocatore si trova bene in giallorosso e in queste settimane stanno nascendo le prime idee per trattenerlo in Italia anche in futuro. In Inghilterra raccontano che l’idea della Roma è quella di provare a mettere in piedi uno scambio con Abraham, che tornerebbe al Chelsea dove è cresciuto.