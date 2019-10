Dopo il provino di venerdì a Trigoria, la dirigenza della Roma riflette insieme a Fonseca su quanto messo in mostra da ​Jack Rodwell e ​Marcel Büchel. E' vero, la situazione dei giallorossi è piuttosto delicata vista la mancanza di centrocampisti ma è altrettanto vero che ​Gianluca Petrachi e la dirigenza vogliono delle garanzie dal punto di vista tecnico. Come riferisce Il Tempo, il ds giallorosso sta prendendo tempo per riflettere e valutare entrambe le condizioni dei due calciatori.