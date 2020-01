Non sembrano esserci più dubbi: tra Roma e Barcellona è tutto fatto per Carles Perez. Secondo quanto riporta il portale del quotidiano Mundo Deportivo la trattativa si sarebbe sbloccata con la rinuncia della società blaugrana al diritto di recompra.



I DETTAGLI - Il club però manterrà un diritto di prelazione sulla futura rivendita del calciatore, pronto così a cominciare una nuova avventura. La Roma pagherà 15 milioni di euro, con l’attaccante che potrebbe già domani sostenere le visite mediche e firmare il contratto per diventare così un nuovo giocatore giallorosso.