Eldor Shomurodov e la Roma, un matrimonio che potrebbe celebrarsi presto. L'attaccante uzbeko classe 1995 si è messo in mostra nell’ultima stagione al Genoa con 8 reti di pregevole fattura. E sul talento dell'ex Rostov è pronto a scommettere anche José Mourinho, alla ricerca di un centravanti forte fisicamente e che sappia giocare per la squadra.



CONTATTO IN GIORNATA - Nel pomeriggio è previsto un contatto a Roma tra gli agenti di Shomurodov e Tiago Pinto per provare a trovare un accordo sul contratto. Una volta raggiunto questo il club giallorosso dovrà studiare l’operazione con quello presieduto da Preziosi, che per il suo gioiello vorrebbe incassare una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Non è da escludere che la Roma possa offrire delle contropartite tecniche per abbassare la quota, i lavori sono appena iniziati. Shomurodov​ vede la Roma…