La Roma ha cinque centrocampisti, ne serve ancora uno per completare il reparto, come da richiesta di José Mourinho. Può presto scaldarsi l'asse con il Paris Saint-Germain. Non solo Renato Sanches, per il quale c'è qualche difficoltà legata alla formula, secondo Leggo possono tornare in auge anche i nomi di Georginio Wijnaldum e Leandro Paredes.