Roma, si stringe il cerchio su Huijsen

La Roma è piombata su Dean Huijsen della Juventus, promesso sposo del Frosinone. I giallorossi stanno provando a inserirsi per prenderlo in prestito secco. La società bianconera preferirebbe la squadra di Di Francesco per assicurarsi una valorizzazione adeguata mentre il calciatore e il suo agente vorrebbero andare a Trigoria. Ieri ha avuto luogo un incontro proprio tra la società juventina e l'agente del difensore. Piace anche Caglar Soyuncu, ma l'Atletico Madrid lo lascia partire solo a titolo definitivo e il calciatore vorrebbe andare in Premier. Tra i calciatori monitorati, infine, figura anche Trevoh Chalobah del Chelsea, ma i giallorossi hanno prima la necessità di sfoltire la rosa e liberare spazio.